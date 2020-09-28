Главное за выходные: машина с трупом девушки в Казани, обрушение перехода в Подмосковье и конфликт в Карабахе
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за прошедшие выходные на утро понедельника, 28 сентября:
- Белорусские силовики задержали во время протестов около 200 человек. Пресс-секретарь МВД утверждает, что количество участников акций уменьшилось «в разы».
- Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил Костанай с рабочим визитом и поучаствовал в торжественной церемонии закладки первого камня в основание нового завода КАМАЗа.
- Еще Минниханов обсудил укрепление отношений Татарстана и Казахстана с премьер-министром республики.
- В Калининградской области в аварии с рейсовым автобусом погибли шесть человек, в том числе девятилетний ребенок.
- Количество пострадавших при обрушении перехода в подмосковной промзоне к 13:00 выросло до 51 человека. Все пострадавшие при обрушении находятся в больницах, кто-то из них пришел к врачам самостоятельно. Пострадали в основном граждане Киргизии, все они работают на предприятии, территория которого и стала местом происшествия.
- В Казани обнаружили машину с трупом девушки на заднем сиденье. Тело нашли на заднем сиденье машины, припаркованной на улице Товарищеской. По словам очевидцев, этот автомобиль простоял брошенным около двух недель.
- В МИД РФ призвал стороны конфликта в зоне Нагорного Карабаха прекратить огонь и приступить к переговорам.
- Азербайджан и Армения рассказали о пострадавших в конфликте между странами. Генпрокуратура Азербайджана сообщила, что в результате боев в Нагорном Карабахе пострадали 19 мирных жителей. Сами жители Нагорного Карабаха говорят, что азербайджанские военные обстреляли более 50 населенных пунктов.
- Президент непризнанной республики Нагорный Карабах Араик Арутюнян выступил с видеообращением, в котором подвел итоги первого дня военных столкновений с азербайджанскими военными.
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