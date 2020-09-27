В ДТП с автобусом в Калининградской области погибли шесть человек

В Калининградской области в аварии с рейсовым автобусом погибли шесть человек. Об этом сообщает «РИА Новости», ссылаясь на пресс-службу МЧС.



ДТП произошло в районе поселка Кумачево на дороге Переславское — Янтарный: в 10.20 по местному времени (11.20 мск) рейсовый автобус столкнулся с грузовиком.

По данным МВД, автобус выехал на встречную полосу, тем самым спровоцировав аварию. Он столкнулся с песковозом по касательной.



Среди погибших есть ребенок девяти лет. Восемь человек получили травмы, им оказывается помощь. На месте происшествия работают 43 человека и 15 единиц техники.

Ранее «Реальное время» сообщало подробности смертельного ДТП в Нижнекамске.