МИД РФ призвал стороны конфликта в зоне Нагорного Карабаха прекратить огонь

В МИД РФ призвал стороны конфликта в зоне Нагорного Карабаха прекратить огонь и приступить к переговорам. По данным МИД, вдоль линии соприкосновения с обеих сторон идут интенсивные обстрелы, поступают сведения о потерях». Об этом сообщает ТАСС.



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Турция осудила действия Армении, отметив, что «Армения нарушила перемирие, напав на гражданские поселения и еще раз продемонстрировав, что выступает против мира и стабильности».

Напомним, в Армении ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию

