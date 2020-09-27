Новости общества

14:08 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

МИД РФ призвал стороны конфликта в зоне Нагорного Карабаха прекратить огонь

13:09, 27.09.2020
МИД РФ призвал стороны конфликта в зоне Нагорного Карабаха прекратить огонь
Фото: pixabay.com

В МИД РФ призвал стороны конфликта в зоне Нагорного Карабаха прекратить огонь и приступить к переговорам. По данным МИД, вдоль линии соприкосновения с обеих сторон идут интенсивные обстрелы, поступают сведения о потерях». Об этом сообщает ТАСС.

pixabay.com

Турция осудила действия Армении, отметив, что «Армения нарушила перемирие, напав на гражданские поселения и еще раз продемонстрировав, что выступает против мира и стабильности».

Напомним, в Армении ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию

Общество
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем