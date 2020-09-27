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Минниханов обсудил укрепление отношений Татарстана и Казахстана с премьер-министром республики

14:17, 27.09.2020
Минниханов обсудил укрепление отношений Татарстана и Казахстана с премьер-министром республики
Фото: president.tatarstan.ru

В воскресенье президент Татарстана Рустам Минниханов находится с рабочим визитом в Костанае. Там он провел встречу с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым.

Вместе они обсудили укрепление торгово-экономических и гуманитарных отношений между Казахстаном и Татарстаном, передает пресс-служба президента РТ.

Фото: primeminister.kz

Минниханов отметил, что в Костанае началось строительство нового производственного комплекса КАМАЗ. «Татнефть» и компания «Аллюр» намерены запустить в Казахстане совместное производство шин.

Также Казахстан и Татарстан могут развивать сотрудничество в сфере образования и культуры.

ОбществоВласть Татарстан
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