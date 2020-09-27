В Карабахе рассказали о жертвах, Армения просит не дать Турции вмешаться в конфликт

Фото: скриншот видео

Президент непризнанной республики Нагорный Карабах Араик Арутюнян выступил с видеообращением, в котором подвел итоги первого дня военных столкновений с азербайджанскими военными.

«У нас есть потерянные позиции в основном в направлении Талыша и на южном фланге. Есть десятки погибших, и я хочу выразить соболезнования нашим соотечественникам, десятки раненых. Есть раненые среди гражданского населения, есть и погибшие среди гражданского населения — первыми из них стали бабушка и ребенок», — говорит переводчик за кадром.

Сегодня днем Никол Пашинян обращался к гражданам Армении с видеообращением, в котором назвал власти Азербайджана «диктаторским режимом Ильхама Алиева», происходящее — «войной, объявленной армянскому народу». Он пообещал, что армянский народ «готов нанести врагу достойный контрудар».

— Боеспособность нашей армии выше, чем когда-либо. За Арцахом (так называют Нагорный Карабах в Армении) стоят армяне всего мира. Наше дело — справедливое! — сказал Пашинян. В заключение армянский премьер попросил мировое сообщество не допустить участия Турции в военном конфликте, поскольку это может привести к началу крупномасштабной войны в регионе.

