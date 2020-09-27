Азербайджан и Армения рассказали о пострадавших в конфликте между странами

Генпрокуратура Азербайджана сообщила, что в результате боев в Нагорном Карабахе пострадали 19 мирных жителей.

Они госпитализированы, передает «РИА Новости».

Сами жители Нагорного Карабаха сообщают, что азербайджанские военные обстреляли более 50 населенных пунктов. Сообщил на брифинге омбудсмен в Карабахе Артак Бегларян.

Секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян также рассказал, что погибли уже 16 бойцов армии непризнанной республики, сообщает ТАСС.

Кроме того, Минобороны Азербайджана сообщило о занятии высоты Муров на одноименном хребте в результате военной операции в карабахском направлении линии фронта.