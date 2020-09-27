Число пострадавших при обрушении перехода в Подмосковье выросло до 51

ТАСС сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Московской области, что количество пострадавших при обрушении перехода в подмосковной промзоне к 13.00 выросло до 51 человека. До этого сообщалось о 30 пострадавших, 17 из которых были госпитализированы.

Согласно свежим данным, все пострадавшие при обрушении находятся в больницах, кто-то из них пришли к врачам самостоятельно. Источник ТАСС в правоохранительных органах говорит, что пострадали в основном граждане Киргизии, все они работают на предприятии, территория которого и стала местом происшествия (FM Logistic).



Ликвидируют последствия обрушения 68 сотрудников экстренных служб и 25 единиц техники.