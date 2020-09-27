Рустам Минниханов посетил с рабочей поездкой строящийся завод КАМАЗа в Казахстане

Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил Костанай с рабочим визитом и поучаствовал в торжественной церемонии закладки первого камня в основание нового завода «КАМАЗа». В мероприятии принял участие премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин. Об этом сообщает пресс-служба президента республики.



Завод производит блоки цилиндров, головки блоков двигателей КАМАЗа и литой картер моста. В планах — строительство еще одного завода который будет производить для различных автомобилей КАМАЗа главные передачи ведущих мостов.

realnoevremya.ru

Президент Татарстана поблагодарил руководство РФ и Казахстана за поддержку развития сотрудничества и отметил большой опыт в сотрудничестве КАМАЗа и Казахстана.

Помимо строительства новых производственных комплексов, в Костанае хотят создать инжиниринговый и образовательный центр КАМАЗ, а еще построить завод по производству легковых, легкогрузовых и грузовых шин — это станет совместным проектом ПАО «Татнефть» и компании «Аллюр».

Минниханов выразил уверенность в том, что реализация новых проектов КАМАЗ и «Татнефть» в дальнейшем будет расширять татарстано-казахстанское сотрудничество.

Ранее сообщалось, что Минниханов в ходе рабочего визита в Мензелинск встретился с будущими космонавтами.