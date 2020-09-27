Белорусские силовики задержали во время протестов около 200 человек

По официальным данным белорусской милиции в воскресенье на акциях протестов по всей стране задержали около 200 человек. Пресс-секретарь МВД утверждает, что количество участников акций уменьшилось «в разы».

«Около 200 человек задержаны и доставлены в территориальные РУВД, все они исключительно участники несанкционированных мероприятий», — передает ее слова ТАСС.

Фото: vk.com/tutby

По словам Чемодановой, протестующие использовали незарегистрированную символику, выкрикивали различные лозунги и призывы

Она подтвердила, что в Могилеве и Гомеле милиция использовала спецсредства. Ранее уже сообщалось, что в Гомеле силовики применили слезоточивый газ.