Белорусские силовики задержали во время протестов около 200 человек
По официальным данным белорусской милиции в воскресенье на акциях протестов по всей стране задержали около 200 человек. Пресс-секретарь МВД утверждает, что количество участников акций уменьшилось «в разы».
«Около 200 человек задержаны и доставлены в территориальные РУВД, все они исключительно участники несанкционированных мероприятий», — передает ее слова ТАСС.
По словам Чемодановой, протестующие использовали незарегистрированную символику, выкрикивали различные лозунги и призывы
Она подтвердила, что в Могилеве и Гомеле милиция использовала спецсредства. Ранее уже сообщалось, что в Гомеле силовики применили слезоточивый газ.Общество
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