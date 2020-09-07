Главное о коронавирусе на 7 сентября: рост спроса на водительские курсы, банки аннулируют кредитные каникулы

В наказание — директору замечание



За последние сутки в Татарстане подтвердились 25 новых случаев коронавируса, из них два — завозных, 23 — контактных. Три человека госпитализировано, 22 лечатся дома.

В Казани выявили 19 новых заболевших. Больше всего новых заболевших — 12 — среди людей от 30 до 50 лет.

Всего на 7 сентября в Татарстане зарегистрировано 6 694 случая COVID-19. Выздоровели за весь период 5 532 человека, в том числе 20 за минувшие сутки. Умерли 62 человека.

Казань оказалась в списке российских городов, где после снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, вырос спрос на водительские курсы: он увеличился на 420% к количеству запросов.

Директору школы в Набережных Челнах, где собралась огромная очередь из-за того, что на входе детям измеряли температуру, сделали замечание.

В КФУ начали делать процедуру плазмофереза. Возможность сдать свою плазму крови можно использовать как «биологическую страховку»: во всем мире плазма крови переболевших коронавирусной инфекцией доноров успешно используется для лечения больных COVID-19.



Фото mos.ru

По данным опроса hh.ru, большинство опрошенных соискателей Татарстана (79%) отметили, что не получали в этом году никаких денежных выплат от государства, связанных с поддержкой во время эпидемии COVID-19.

Эксперт предсказал победу над коронавирусом только летом 2021-го

За последние сутки в России выявлено 5 185 новых случаев коронавируса, выздоровели 2 328 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 1 030 690 человек, а выздоровевших — до 843 277 человек.

За сутки зафиксирован 51 летальный случай. За весь период в России от коронавируса умерли 17 871 человек.

В России на сегодняшний день проведено более 38,7 млн тестов на коронавирус, в том числе 270 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 210,5 тыс. человек.



Первый заместитель главы Минпросвещения Дмитрий Глушко рассказал о единичных случаях заражения коронавирусом в школах нескольких регионов. Из-за выявления таких случаев школы были вынуждены перейти на дистанционное обучение.

Президент РФ Владимир Путин рассказал, как эпидемия коронавируса изменила жизнь россиян: пандемия лишь подстегнула развитие онлайн-обучения, телемедицины и других подобных отраслей. Президент отметил, что «Постепенно все вернется на свои круги».

Фото kremlin.ru

Первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко заявил, что главной проблемой российских школ во время пандемии коронавируса стало массовое скопление детей у входов в учебные заведения.

В августе банки аннулировали около 15 тысяч заявлений на кредитные каникулы, которые весной ввел президент для пострадавших из-за пандемии COVID-19. Теперь им грозит начисление выплат за все пропущенные месяцы, пени и ухудшение кредитной истории.

У восьми прилетевших на отдых в Анталию россиян диагностировали COVID-19, заявил губернатор провинции Эрсин Языджи.

Согласно данным опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), практически половина россиян (45%) убеждена, что в случае серьезного ухудшения эпидемиологической ситуации властям следует повторно ввести нерабочие дни.

Директор Института им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург спрогнозировал победу над COVID-19 в России к лету 2021-го.

Помощник резидента Comedy Club Гарика Харламова опроверг сообщения о заболевании артиста.

В Совфеде предложили ввести дополнительное пособие безработным в условиях пандемии. Глава комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов отметил, что в период острой фазы коронавируса пособия по безработице были повышены до уровня прожиточного минимума, но этой суммы все равно недостаточно.

Фото mos.ru

Олимпийским играм — быть

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 27 114 051 человек, 883 529 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.

По количеству заболевших на первом месте находятся США (6 276 835). На второй строчке — Индия (4 204 613), на третьей — Бразилия (4 137 521). Россия на четвертом месте (1 022 228), на пятом — Перу (689 977).



Больше всего смертей зафиксировано в США (188 941). За ними следуют Бразилия (126 650), Индия (71 642), Мексика (67 558) и Великобритания(41 640).



Ученые международного коллектива под руководством Жана Буске из клиники берлинского Университета имени Гумбольдта предположили, что смертность от COVID-19 зависит от национальных особенностей питания. Например, продукты с сильным антиоксидантным действием, такие как сырая или квашеная капуста, в основном потребляют в азиатских странах с низким уровнем смертности — Корее и Тайване.



Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом подтвердил, что королевство в ходе своего председательства в G20 продолжит поддерживать и координировать усилия по борьбе с последствиями коронавируса на население и экономику.

Вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Джон Коутс заявил, что Олимпийские игры в Токио состоятся в следующем году вне зависимости от ситуации с пандемией коронавируса.

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С 7 сентября Греция на две недели открывает границу для россиян. Въезд разрешен до 500 человек в неделю.

Из-за роста случаев заражения COVID-19 в Таиланде могут быть отложены планы по открытию тайского острова Пхукет для иностранных туристов. Ранее власти Тайланда хотели разрешить посещать остров иностранным туристам с 1 октября.

Газета New York Times сообщила, что американские разведывательные службы могут собирать данные об исследованиях, касающихся борьбы с распространением нового коронавируса, которые ведутся в России, Китае и Иране.

Маргарита Головатенко