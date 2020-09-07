Главное о коронавирусе на 7 сентября: рост спроса на водительские курсы, банки аннулируют кредитные каникулы
В наказание — директору замечание
За последние сутки в Татарстане подтвердились 25 новых случаев коронавируса, из них два — завозных, 23 — контактных. Три человека госпитализировано, 22 лечатся дома.
В Казани выявили 19 новых заболевших. Больше всего новых заболевших — 12 — среди людей от 30 до 50 лет.
Всего на 7 сентября в Татарстане зарегистрировано 6 694 случая COVID-19. Выздоровели за весь период 5 532 человека, в том числе 20 за минувшие сутки. Умерли 62 человека.
- Казань оказалась в списке российских городов, где после снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, вырос спрос на водительские курсы: он увеличился на 420% к количеству запросов.
- Директору школы в Набережных Челнах, где собралась огромная очередь из-за того, что на входе детям измеряли температуру, сделали замечание.
- В КФУ начали делать процедуру плазмофереза. Возможность сдать свою плазму крови можно использовать как «биологическую страховку»: во всем мире плазма крови переболевших коронавирусной инфекцией доноров успешно используется для лечения больных COVID-19.
- По данным опроса hh.ru, большинство опрошенных соискателей Татарстана (79%) отметили, что не получали в этом году никаких денежных выплат от государства, связанных с поддержкой во время эпидемии COVID-19.
Эксперт предсказал победу над коронавирусом только летом 2021-го
За последние сутки в России выявлено 5 185 новых случаев коронавируса, выздоровели 2 328 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 1 030 690 человек, а выздоровевших — до 843 277 человек.
За сутки зафиксирован 51 летальный случай. За весь период в России от коронавируса умерли 17 871 человек.
В России на сегодняшний день проведено более 38,7 млн тестов на коронавирус, в том числе 270 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 210,5 тыс. человек.
- Первый заместитель главы Минпросвещения Дмитрий Глушко рассказал о единичных случаях заражения коронавирусом в школах нескольких регионов. Из-за выявления таких случаев школы были вынуждены перейти на дистанционное обучение.
- Президент РФ Владимир Путин рассказал, как эпидемия коронавируса изменила жизнь россиян: пандемия лишь подстегнула развитие онлайн-обучения, телемедицины и других подобных отраслей. Президент отметил, что «Постепенно все вернется на свои круги».
- Первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко заявил, что главной проблемой российских школ во время пандемии коронавируса стало массовое скопление детей у входов в учебные заведения.
- В августе банки аннулировали около 15 тысяч заявлений на кредитные каникулы, которые весной ввел президент для пострадавших из-за пандемии COVID-19. Теперь им грозит начисление выплат за все пропущенные месяцы, пени и ухудшение кредитной истории.
- У восьми прилетевших на отдых в Анталию россиян диагностировали COVID-19, заявил губернатор провинции Эрсин Языджи.
- Согласно данным опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), практически половина россиян (45%) убеждена, что в случае серьезного ухудшения эпидемиологической ситуации властям следует повторно ввести нерабочие дни.
- Директор Института им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург спрогнозировал победу над COVID-19 в России к лету 2021-го.
- Помощник резидента Comedy Club Гарика Харламова опроверг сообщения о заболевании артиста.
- В Совфеде предложили ввести дополнительное пособие безработным в условиях пандемии. Глава комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов отметил, что в период острой фазы коронавируса пособия по безработице были повышены до уровня прожиточного минимума, но этой суммы все равно недостаточно.
Олимпийским играм — быть
В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 27 114 051 человек, 883 529 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (6 276 835). На второй строчке — Индия (4 204 613), на третьей — Бразилия (4 137 521). Россия на четвертом месте (1 022 228), на пятом — Перу (689 977).
Больше всего смертей зафиксировано в США (188 941). За ними следуют Бразилия (126 650), Индия (71 642), Мексика (67 558) и Великобритания(41 640).
- Ученые международного коллектива под руководством Жана Буске из клиники берлинского Университета имени Гумбольдта предположили, что смертность от COVID-19 зависит от национальных особенностей питания. Например, продукты с сильным антиоксидантным действием, такие как сырая или квашеная капуста, в основном потребляют в азиатских странах с низким уровнем смертности — Корее и Тайване.
- Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом подтвердил, что королевство в ходе своего председательства в G20 продолжит поддерживать и координировать усилия по борьбе с последствиями коронавируса на население и экономику.
- Вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Джон Коутс заявил, что Олимпийские игры в Токио состоятся в следующем году вне зависимости от ситуации с пандемией коронавируса.
- С 7 сентября Греция на две недели открывает границу для россиян. Въезд разрешен до 500 человек в неделю.
- Из-за роста случаев заражения COVID-19 в Таиланде могут быть отложены планы по открытию тайского острова Пхукет для иностранных туристов. Ранее власти Тайланда хотели разрешить посещать остров иностранным туристам с 1 октября.
- Газета New York Times сообщила, что американские разведывательные службы могут собирать данные об исследованиях, касающихся борьбы с распространением нового коронавируса, которые ведутся в России, Китае и Иране.
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