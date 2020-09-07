Казань оказалась в списке городов, где после снятия ограничений вырос спрос на водительские курсы

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

Казань оказалась в списке российских городов, где после снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, вырос спрос на водительские курсы.

Согласно приведенной статистике, интерес к ним вырос в Тюмени (+986% к количеству запросов), Барнауле (+723%), Ростове-на-Дону (+552%), Москве (+477%). В столице Татарстана спрос на курсы вождения увеличился на 420% к количеству запросов.



При этом цены на курсы выросли по сравнению с прошлым годом. В Казани, а также в Саратове, Нижнем Новгороде их стоимость увеличилась до 600 рублей за занятие, на 20%.

Больше всего цены выросли в Перми (стоимость одного занятия достигла 800 рублей), Уфе (до 500 рублей за занятие), передают «Известия».

Стоимость занятий в автошколе в среднем по России составляет 13 тыс. рублей — за год она упала на 16%.

Аналитики считают, что на популярность автошкол повлияло их закрытие во время пандемии, во время которой многие россияне пересмотрели отношение к личному транспорту. А те, кто хотел получить права, старается сделать это быстрее, боясь новых ограничений.

В январе ГИБДД Татарстана представила рейтинг автошкол.