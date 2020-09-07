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Гинцбург заявил, что Россия справится с коронавирусом к лету следующего года

09:49, 07.09.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Гинцбург заявил, что Россия справится с коронавирусом к лету следующего года
Фото: realnoevremya.ru

Россия может справиться с COVID-19 к лету следующего года, за это время удастся привить большинство населения страны, заявил директор Института имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

За 12 месяцев возможно произвести 80 млн доз вакцины. В результате большинство людей получают защиту от инфекции, что создает протективный популяционный иммунитет. «И это позволит прекратить эпидпроцесс, то есть неконтролируемое распространение инфекции в популяции», — сказал Гинцбург в интервью газете «Известия».

По мнению специалиста, «у нас будут постоянные сражения и потери в борьбе с данным возбудителем, пока не начнется массовая вакцинация».

ОбществоМедицина
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