Гинцбург заявил, что Россия справится с коронавирусом к лету следующего года

Россия может справиться с COVID-19 к лету следующего года, за это время удастся привить большинство населения страны, заявил директор Института имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

За 12 месяцев возможно произвести 80 млн доз вакцины. В результате большинство людей получают защиту от инфекции, что создает протективный популяционный иммунитет. «И это позволит прекратить эпидпроцесс, то есть неконтролируемое распространение инфекции в популяции», — сказал Гинцбург в интервью газете «Известия».

По мнению специалиста, «у нас будут постоянные сражения и потери в борьбе с данным возбудителем, пока не начнется массовая вакцинация».