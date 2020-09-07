В Минпросвещения рассказали о случаях распространения коронавируса в школах
В Минпросвещения рассказали о случаях коронавируса в школах нескольких регионах. Однако эти случаи единичны, уверяет первый заместитель главы ведомства Дмитрий Глушко.
Как заявил Глушко в интервью радиостанции «Комсомольская правда», несколько школ в регионах перешли на дистанционное обучение из-за выявленных случаев коронавируса. Спикер также сообщил, что родителям предоставляют право перевода детей на такой формат.
Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов в ходе визита в Казань опроверг слухи о переходе на дистанционное образование.
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