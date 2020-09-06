Путин рассказал, как эпидемия коронавируса изменила жизнь россиян

Пандемия коронавируса не изменила жизнь россиян кардинально, постепенно все вернется на свои круги, заявил президент России Владимир Путин.

Он считает, что эпидемия лишь подтолкнула развитие онлайн-обучения, телемедицины и других подобных отраслей. «И кстати говоря, мы оказались и здесь тоже достаточно подготовленными, у нас ведь трафик увеличился на 80 процентов — и наши компании справились с этим», — сказал Путин в программе на телеканале «Россия 1". (цитата по «РИА Новости»)

«В этом смысле, конечно, вот эта инфекция — она кое-что изменила. Но она кардинально ничего там не поменяла. И ничего не поменяет. Постепенно все вернется на свои круги».

Ранее Путин сообщил о том, что пандемия показала Россию государством с «новыми технологическими возможностями».

