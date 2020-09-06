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Путин рассказал, как эпидемия коронавируса изменила жизнь россиян

16:08, 06.09.2020
Путин рассказал, как эпидемия коронавируса изменила жизнь россиян
Фото: kremlin.ru

Пандемия коронавируса не изменила жизнь россиян кардинально, постепенно все вернется на свои круги, заявил президент России Владимир Путин.

Он считает, что эпидемия лишь подтолкнула развитие онлайн-обучения, телемедицины и других подобных отраслей. «И кстати говоря, мы оказались и здесь тоже достаточно подготовленными, у нас ведь трафик увеличился на 80 процентов — и наши компании справились с этим», — сказал Путин в программе на телеканале «Россия 1". (цитата по «РИА Новости»)

«В этом смысле, конечно, вот эта инфекция — она кое-что изменила. Но она кардинально ничего там не поменяла. И ничего не поменяет. Постепенно все вернется на свои круги».

Ранее Путин сообщил о том, что пандемия показала Россию государством с «новыми технологическими возможностями».

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