В Минпросвещения РФ назвали главную проблему российских школ во время пандемии

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Главной проблемой российских школ во время пандемии коронавируса стало массовое скопление детей у входов в учебные заведения, заявил замминистра просвещения Дмитрий Глушко.

По каждому выявленному случаю уже проводится проверка, заверил чиновник в эфире радио «Комсомольская правда».

Глушко также призвал родителей участвовать в организации мер безопасности в школах.

Ранее в одной из школ Набережных Челнов из-за измерения температуры образовалась очередь из младшеклассников и их родителей. Власти Набережных Челнов объяснили, что это связано с неисполнением требований по приходу в школу в конкретное, специально определенное время.

