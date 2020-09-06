В Минпросвещения РФ назвали главную проблему российских школ во время пандемии
Главной проблемой российских школ во время пандемии коронавируса стало массовое скопление детей у входов в учебные заведения, заявил замминистра просвещения Дмитрий Глушко.
По каждому выявленному случаю уже проводится проверка, заверил чиновник в эфире радио «Комсомольская правда».
Глушко также призвал родителей участвовать в организации мер безопасности в школах.
Ранее в одной из школ Набережных Челнов из-за измерения температуры образовалась очередь из младшеклассников и их родителей. Власти Набережных Челнов объяснили, что это связано с неисполнением требований по приходу в школу в конкретное, специально определенное время.
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