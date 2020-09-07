Стало известно, как наказали директора школы в Челнах, на входе которой собралась большая очередь

Директору школы, где собралась огромная очередь из-за того, что на входе детям измеряли температуру, сделали замечание. Ролик с толпой школьников показали на федеральных каналах.

Напомним, что в одной из школ Набережных Челнов из-за измерения температуры образовалась очередь из младшеклассников и их родителей. Это вызвало широкий общественный резонанс. В исполкоме города заявили, что проведение термометрии перед уроками — требование Роспотребнадзора.

Позже представитель исполкома объяснил, что возникшая ситуация — это неисполнение требований по приходу в школу в конкретное, специально определенное время: «У нас очень много первоклассников. Конечно, в первый учебный день их встречает учитель во дворе школы, потому что они еще не знают, куда идти».

