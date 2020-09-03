Главное о коронавирусе на 3 сентября: очереди в школу в Набережных Челнах и вторая волна в Турции
Новый посткоронавирусный этап
За последние сутки в Татарстане подтвердилось 28 новых случаев коронавируса, из них два завозных, остальные — контактные. Пять человек госпитализированы, 23 пациента получают лечение на дому.
В Казани зарегистрировано 8 случаев заражения, в Сабинском районе — 9. По три случая заболевания в Апастовском и Зеленодольском районах. Всего на 3 сентября в Татарстане зафиксирован 6 591 случай COVID-19.
Выздоровели за весь период 5 443 человека, в том числе 50 за минувшие сутки. За весь период умерли 62 человека.
- C сегодняшнего дня в Татарстане на открытых верандах и террасах кафе и ресторанов на банкетах разрешается присутствие 100 гостей. Также в республике вступает в силу постановление, позволяющее заполнять 50% зрительских мест на официальных физкультурных и спортивных мероприятиях.
- Министр спорта Татарстана Владимир Леонов рассказал, что решение заполнять на спортивных мероприятиях до 50% зрителей обусловлено стартом сезона сразу в нескольких популярных видах спорта.
- Накануне в республике открылся Татарстанский нефтегазохимический форум — одно из первых массовых мероприятий в деловой жизни Казани после отмены ограничений из-за коронавируса.
- С сегодняшнего дня 16-я больница Казани частично возобновляет плановую работу. Также в в ближайшее время будут временно освобождаться «ковидные» койки 12-й больницы.
- В одной из школ Набережных Челнов из-за измерения температуры образовалась очередь из младшеклассников и их родителей. На возмущение последних в исполкоме города ответили, что проведение термометрии перед уроками — требование Роспотребнадзора.
В России зарегистрирован один случай повторного заражения COVID-19
За последние сутки в России выявлено 4 995 новых случаев коронавируса, выздоровели 5 766 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 1 009 995 человек, а выздоровевших — до 826 935 человек.
Зафиксировано 114 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса умерли 17 528 человек.
В России на сегодняшний день проведено более 37,4 млн тестов на коронавирус, в том числе 307 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 210 тыс. человек.
- Правительство России одобрило возобновление международных перелетов с тремя странами. Авиарейсы доступны в Египет, ОАЭ и на Мальдивы.
- Большинство родителей остались недовольны опытом дистанционного обучения, введенного в период пандемии коронавируса: 45% оценили «дистант» скорее негативно, 26% — крайне негативно.
- В Екатеринбурге закрыли на карантин уже вторую школу из-за подозрений на заражение коронавирусом у одного из сотрудников.
- Глава Удмуртии Александр Бречалов не исключил, что в скором времени в республике будут вынуждены вновь ввести обязательный масочный режим в общественных местах.
- В центре Гамалеи заявили, что в России доказан и официально признан только один случай повторного заражения коронавирусом. Второй возможный случай рассматривается в Туве (напомним, глава республики Тыва Шолбан Кара-Оол ранее заявлял, что заразился COVID-19 во второй раз) .
- У россиян пропал интерес к спорту: после снятия «коронавирусных» ограничений в стране не открылось 37% несетевых спортивных клубов.
Антитела живут четыре месяца
В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразились 26 037 404 человека, 863 128 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (6 114 406). На второй строчке — Бразилия (3 997 865), на третьей — Индия (3 853 406). Россия на четвертом месте (1 001 965), на пятом — Перу (657 129).
Больше всего смертей зафиксировано в США (185 744). За ними следуют Бразилия (123 780), Индия (67 376), Мексика (65 816) и Великобритания (41 602).
- Глава Минздрава Турции Фахреттин Кодж сообщил, что пандемия COVID-19 в стране достигла второго пика.
- Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, заразившаяся коронавирусом, заявила, что преодолела кризис.
- Ученые из Исландии установили, что антитела к COVID-19 сохраняются у перенесших инфекцию на протяжении четырех месяцев после выздоровления.
- По оценке ученых из Калифорнийского университета, осенью возможно резкое возрастание числа заражений СOVID-19 среди педагогов старших классов: до 40,7%. По их мнению, старшеклассники распространяют инфекцию активнее, чем остальные ученики.
- Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заразился коронавирусом. Болезнь проходит бессимптомно. Об этом сообщил его личный врач Альберто Дзангрилло.
- Бразильский футболист Неймар в своем Instagram опроверг информацию о заражении коронавирусом. «Все в порядке, спасибо за сообщения», — сообщил он.
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