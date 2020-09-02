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Юлия Тимошенко, заразившаяся коронавирусом, сообщила о своем состоянии

13:44, 02.09.2020
Юлия Тимошенко, заразившаяся коронавирусом, сообщила о своем состоянии
Фото: wikipedia.org

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, которая две недели назад заразилась коронавирусом, впервые сообщила о своем состоянии. Она написала, что преодолела кризис.

«Сегодня, наконец, кризисное состояние удалось пережить, и хотя до выздоровления еще далеко, теперь уже есть возможность шаг за шагом возвращаться к нормальной жизни», — написала Тимошенко в Facebook (цитата по РБК)

Напомним, что о болезни Тимошенко стало известно 23 августа. Украинские СМИ со ссылкой на анонимные источники сообщали, что Тимошенко подключена к аппарату ИВЛ.

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