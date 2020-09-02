В Турции заявили о втором пике пандемии коронавируса

Пандемия COVID-19 в Турции достигла второго пика, заявил глава Минздрава страны Фахреттин Кодж.

С каждым днем в Турции выявляют все больше случаев заражения. В ряду высокого риска находятся Анкара, Стамбул, Измир, Бурса. Также много новых случаев фиксируется в восточных провинциях страны — Газиантепе, Шанлыурфе, Мардине, Эрзуруме.

По данным министра, 2 сентября в Турции зарегистрировали 1 596 новых случаев коронавируса, это самый большой суточный прирост с 15 июня. Общее число зараженных достигло 273 301, за сутки умерли 45 человек, а с начала пандемии — 6462, передает «РИА Новости».

Сегодня замглавы татарстанского управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина сообщила, что за сутки из Турции в республику прилетели 686 человек, из них 513 татарстанцев. Прошли обследование в аэропорту 496 человек.

