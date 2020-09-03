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Министр спорта Татарстана прокомментировал разрешение заполнять стадионы на 50%

08:58, 03.09.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Министр спорта Татарстана прокомментировал разрешение заполнять стадионы на 50%
Фото: realnoevremya.ru

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов рассказал, что решение о разрешении пускать на спортивные мероприятия до 50% зрителей обусловлено стартом сезона сразу в нескольких популярных видах спорта.

«Все соскучились по большому спорту и любимым командам. […] Рассчитываем, что эпидемиологическая ситуация продолжит налаживаться, и уже в ближайшем будущем мы сможем открыть стадионы для болельщиков уже в полноценном формате!» — передает слова Леонова пресс-служба министерства.

Напомним, что в Татарстане с сегодняшнего дня разрешено запускать на спортивные мероприятия вдвое больше зрителей, до 50% от общей вместимости.

СпортОбществоМедицина Татарстан
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