В Татарстане для заведений общепита смягчают ограничения, введенные из-за COVID-19

В Татарстане на открытых верандах и террасах кафе и ресторанов на банкетах разрешается присутствие большего числа гостей. Теперь там могут разместиться 100 человек вместо 50. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром РТ Алексеем Песошиным, опубликовано на интернет-портале правовой информации.



Также власти республики разрешили увеличить предельно допустимое число зрителей на официальных физкультурных и спортивных мероприятиях. Теперь зрительские места могут быть заполнены на 50%, ранее допускалось лишь на 25%.

Изменения вступают в силу с завтрашнего дня, 3 сентября.