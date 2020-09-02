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В Татарстане для заведений общепита смягчают ограничения, введенные из-за COVID-19

20:51, 02.09.2020
В Татарстане для заведений общепита смягчают ограничения, введенные из-за COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане на открытых верандах и террасах кафе и ресторанов на банкетах разрешается присутствие большего числа гостей. Теперь там могут разместиться 100 человек вместо 50. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром РТ Алексеем Песошиным, опубликовано на интернет-портале правовой информации.

Также власти республики разрешили увеличить предельно допустимое число зрителей на официальных физкультурных и спортивных мероприятиях. Теперь зрительские места могут быть заполнены на 50%, ранее допускалось лишь на 25%.

Изменения вступают в силу с завтрашнего дня, 3 сентября.

ОбществоВластьБизнесУслуги Татарстан
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