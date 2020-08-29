Главное о коронавирусе на 29 августа: Минниханов просит за ТЦ, Собянин отводит вирусу еще полгода

Минниханов попросил включить ТЦ в список наиболее пострадавших отраслей

За последние сутки в Татарстане подтвердились 29 новых случаев коронавируса, из них три — завозные, остальные — контактные. Два человека госпитализированы, 27 лечатся дома.



В Казани зарегистрирован 21 случай заражения. Всего на 29 августа в Татарстане было зафиксировано 6 453 случая COVID-19.



Выздоровели за весь период 5 258 человек, в том числе 23 за минувшие сутки. В списке умерших от COVID-19 — 59 человек.

Президент Татарстана Рустам Минниханов доложил Владимиру Путину о ситуации с коронавирусом в республике. Он рассказал о переходе на третий этап снятия ограничений, старте работы второго корпуса инфекционной больницы и выплатах врачам.



На 20 августа в Татарстане врачам выплатили 2 млрд рублей.

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Также Минниханов попросил премьер-министра России Михаила Мишустина включить в список наиболее пострадавших от пандемии отраслей собственников и управляющие компании торговых центров.



Президент Татарстана потребовал строго соблюдать «антиковидные» меры во время празднования Дня республики и Дня города в Казани.

Самодеятельные ветеранские коллективы не примут участие в концертах 30 августа в Казани: несмотря на то, что они «рвутся в бой» (по словам начальника Управления культуры исполкома Казани Азата Абзалова), их здоровье не стали подвергать рискам.

Маски и другие требования Роспотребнадзора станут обязательными для участников Татарстанского нефтегазохимического форума, который состоится 2—4 сентября на площадке «Казань Экспо».



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В этом году детей не будут прививать от коронавируса

За последние сутки в России выявлен 4 941 новый случай коронавируса, выздоровели 5 917 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 985 346 человек, а выздоровевших — до 804 383 человек.



Зафиксировано 111 смертей за сутки. За весь период в России от коронавируса умерли 17 025 человек.



На сегодня в стране насчитывается 163 938 активных случаев, это на 1 087 меньше, чем вчера.



В России проведено более 36 млн тестов на коронавирус.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с эпидемией коронавируса может полностью разрешиться в течение полугода.



В Роспотребнадзоре заявили, что иммунитет к коронавирусу формируется даже у тех, кто переболел бессимптомно.



В этом году вакцинировать детей российские медики не будут. Прививки от коронавируса им станут делать только после более детального изучения препарата.

Российские специалисты выяснили, что пандемия стала причиной развития фобий у 86% детей. У 40% возможна депрессия.



У бывшего главного тренера «Уфы» Андрея Канчельскиса выявили COVID-19.



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Белоруссия будет тестировать не только российскую вакцину от коронавируса.

В Москве школьные линейки пройдут только для первоклассников.

В Аргентине подскочила заболеваемость, в Таиланд можно будет нескоро

В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразились 24 749 453 человека, 837 340 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (5 917 817). На второй строчке — Бразилия (3 804 803), на третьей — Индия (3 463 972). Россия на четвертом месте (977 730), на пятом — Перу (629 961).



Больше всего смертей зафиксировано в США (181 775). За ними следуют Бразилия (119 504), Мексика (63 146), Индия (62 550) и Великобритания (41 573).

Венгрия из-за опасности второй волны коронавируса вновь ограничила въезд в страну.

Это может сорвать запланированный на 24 сентября матч Суперкубка УЕФА.

В Аргентине зарегистрировано рекордное число заражений коронавирусом за сутки — 11 717 человек.

На этом фоне большинство латиноамериканских стран продлили карантинные ограничения до конца сентября.

Ученые выяснили, что дети могут распространять вирус SARS-CoV-2 на протяжении двух недель, несмотря на бессимптомное течение болезни.

Власти Таиланда опровергли скорое снятие ограничений на въезд в страну.

Евгений Калашников