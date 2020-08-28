Минниханов попросил Мишустина включить собственников ТЦ в список пострадавших от коронавируса

Фото: Официальный Татарстан

Президент Татарстана Рустам Минниханов попросил премьер-министра России Михаила Мишустина включить в список наиболее пострадавших отраслей собственников и управляющие компании торговых центров.

В обращении указано, что в условиях введенных ограничений из-за коронавируса организации понесли расходы по содержанию и эксплуатации зданий, а также выплаты зарплаты сотрудникам.

«У владельцев и управляющих компаний торговых центров ситуация остается очень серьезной. Уже есть информация о смене собственников в некоторых торговых центрах. Руководство республики не могло оставаться безучастным и поэтому выступило с такой инициативой в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина», — прокомментировал ситуацию Фарид Абдулганиев.

Ранее Фарид Абдулганиев рассказал о телеграм-канале для помощи татарстанским предпринимателям.

