Коронавирус стал причиной развития у детей фобий и депрессии

После ситуации с коронавирусом у 86% детей обнаружили различные фобии, у 40% возможна депрессия. Такие выводы удалось сделать в ходе опроса более 30 тыс. несовершеннолетних из 76 регионов России. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на профессора НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков Владислава Кучму.

«Дети сегодняшние, которые к нам придут, и это и учителя, и медики должны понимать, с огромным бременем проблем», — сказал он.

Также Кучма обратил внимание на развитие у 30% детей компьютерного зрительного синдрома и синдрома запястного канала, что характерно для тех, кто активно пользуется компьютерами и телефонами.

Ранее детский невролог Елизавета Меланченко заявила, что в период пандемии коронавируса увеличилось количество родителей, обращающихся по поводу головных болей у детей.

