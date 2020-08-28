Экс-тренер «Уфы» Канчельскис заразился коронавирусом
Бывший главный тренер «Уфы» Андрей Канчельскис заразился коронавирусной инфекцией. По сообщениям узбекистанских СМИ, тренер сдал положительный тест на COVID-19.
Из-за болезни российский специалист пропустит матч своей команды «Навбахор» против клуба «Коканд 1912» в рамках 13-го тура Суперлиги Узбекистана.
Напомним, Андрей Канчельскис возглавлял футбольный клуб «Уфа» в период с 2010 по 2012 год. Недавно в одном из интервью он поддержал смертные казни.СпортФутбол Башкортостан
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