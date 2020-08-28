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Экс-тренер «Уфы» Канчельскис заразился коронавирусом

18:37, 28.08.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Экс-тренер «Уфы» Канчельскис заразился коронавирусом
Фото: darakchi.uz

Бывший главный тренер «Уфы» Андрей Канчельскис заразился коронавирусной инфекцией. По сообщениям узбекистанских СМИ, тренер сдал положительный тест на COVID-19.

Из-за болезни российский специалист пропустит матч своей команды «Навбахор» против клуба «Коканд 1912» в рамках 13-го тура Суперлиги Узбекистана.

Напомним, Андрей Канчельскис возглавлял футбольный клуб «Уфа» в период с 2010 по 2012 год. Недавно в одном из интервью он поддержал смертные казни.

СпортФутбол Башкортостан
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