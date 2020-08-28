В этом году российским детям не будут делать прививку от коронавируса

В России вакцинация детей от COVID-19 начнется только после полного изучения влияния препарата на детский организм. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

Глава ведомства обратил внимание, что в этом году прививать детей от коронавирусной инфекции не будут: «Мы продолжаем изучение, наблюдение вакцины, и для наших маленьких жителей страны мы проводим дополнительные тесты, исследования».

По словам Мурашко, в первую очередь вакцинацию должны пройти учителя старшего возраста.

Ранее директор центра Гамалеи заявил, что по российскому законодательству на детях можно испытывать вакцину и предлагать новый препарат, только когда он прошел полный цикл испытаний на взрослых.

Напомним, что в школах Татарстана в сентябре стартует вакцинация детей от гриппа.