Собянин рассказал, когда эпидемия коронавируса закончится

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с эпидемией коронавируса может полностью разрешиться в течение полугода.

Он отметил, что над этим работают российские и мировые ученые. Для борьбы с инфекцией создаются эффективные вакцины и медикаменты, а также появляются новые медицинские технологии, передает RT.

Ранее Собянин сообщил, что весь класс могут перевести на дистанционное обучение в том случае, если у одного из учеников столичной школы выявят коронавирус.

