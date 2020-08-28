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Собянин рассказал, когда эпидемия коронавируса закончится

12:54, 28.08.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Собянин рассказал, когда эпидемия коронавируса закончится
Фото: realnoevremya.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с эпидемией коронавируса может полностью разрешиться в течение полугода.

Он отметил, что над этим работают российские и мировые ученые. Для борьбы с инфекцией создаются эффективные вакцины и медикаменты, а также появляются новые медицинские технологии, передает RT.

Ранее Собянин сообщил, что весь класс могут перевести на дистанционное обучение в том случае, если у одного из учеников столичной школы выявят коронавирус.

ОбществоМедицина
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