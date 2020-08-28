Минниханов поручил строго следить за мерами безопасности в дни празднования 100-летия ТАССР

Фото: Официальный Татарстан

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил строго соблюдать меры безопасности во время праздничный мероприятий в День города и День республики.

«Сейчас мы находимся на третьем этапе снятия ограничений. Будем работать по стандартам, определенным Роспотребнадзором», — цитирует Минниханова пресс-служба президента РТ.

Также глава республики напомнил о вакцинации против гриппа и призвал руководителей министерств, ведомств, организаций, учреждений и глав муниципалитетов проконтролировать организацию прививочной кампании.



Ранее Минниханов сообщил, что врачи, которые работали с коронавирусными больными, своевременно получают положенные им надбавки за работу в условиях пандемии.

