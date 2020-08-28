Роспотребнадзор: иммунитет к COVID-19 формируется даже у бессимптомных больных

По последним данным, иммунитет к новому коронавирусу формируется и у тех пациентов, у которых не было клинических проявлений болезни, передает слова главы Роспотребнадзора Анны Поповой «Интерфакс».



Известно, что имеют иммунитет до 30% людей старше 60 лет, которые не имели клинических проявлений и которые не регистрировались как заболевшие. Данные об этом получили в ходе масштабного исследования иммунитета COVID-19 в России. В нем участвовали более 70 тыс. человек.

По словам главы Роспотребнадзора, несмотря на то, что этот факт вселяет надежду, при значительной дозе полученного инфекта развивается клиническая картина: «При малых дозах развивается иммунный ответ. При больших дозах иммунный ответ парадоксальный — когда иммунная система дает сигнал своему организму такой, который вызывает тяжелую «клинику».

Напомним, в начале августа глава Роспотребнадзора заявляла о стабилизации ситуации с коронавирусом в России.