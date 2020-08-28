Врачи в Татарстане получили выплаты на 2 млрд рублей

Врачи, которые работали с коронавирусными больными, своевременно получают положенные им надбавки за работу в условиях пандемии. Об этом заявил президент Татарстана Рустам Минниханов в режиме видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным.



На 20 августа в республике произвели выплаты на сумму в 2 млрд рублей.

Узнать, о чем еще Минниханов доложил Путину, можно в материале «Реального времени».

