Участников Татарстанского нефтегазохимического форума не обяжут носить маски

Все меры предосторожности, которые предусмотрены Роспотребнадзором РФ, будут соблюдаться участниками Татарстанского нефтегазохимического форума, сообщил сегодня заместитель министра промышленности и торговли РТ Алексей Савельчев.

Он напомнил, что это не первое мероприятие, которое проходит в период борьбы с коронавирусом, поэтому защитные маски и санитайзеры обязательны. Кроме того, предусмотрено «разграничение потоков» при регистрации. По его словам, зоны фудкортов тоже будут раздвинуты по времени, чтобы не было большого скопления людей.

Напомним, форум запланирован на 2—4 сентября и впервые в этом году состоится в международном выставочном центре «Казань Экспо». По словам замминистра, ожидается не менее 2 тыс. гостей, в том числе зарубежных. При этом есть и те, кто изъявил желание принять участие в форуме онлайн.