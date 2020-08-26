Главное о коронавирусе на 26 августа: порошковая вакцина, смерти священников, ни одного больного в Пекине
Старт в Татарстане массовой проверки на антитела
За последние сутки в Татарстане подтвердились 29 новых случаев коронавируса, все контактные. Семь человек госпитализированы, 22 лечатся дома.
В Казани выявили 20 новых заболевших. Всего на 26 августа в Татарстане зарегистрировано 6 367 случаев COVID-19.
Выздоровели за весь период 5 207 человек, в том числе 43 за минувшие сутки. От COVID-19 умерли 58 человек.
- В Роспотребнадзоре Татарстана рассказали, что некоторые из тех, кто отказывается надевать маску в общественных местах, носят при себе поддельные справки.
- Минобрнауки Татарстана дало рекомендации по проведению школьных линеек 1 сентября — они должны проходить на открытом воздухе, между классами должна соблюдаться дистанция, а родителям обязательно находиться на мероприятии в маске.
- Пострадавшие от коронавируса жители Татарстана могут обучиться на бесплатных курсах по IT-специальности. Обучение организуют в Казанском техникуме информационных технологий.
- В Казани продолжает оставаться популярной удаленная работа, несмотря на снятие режима самоизоляции. По данным аналитиков «Авито. Работы», число вакансий на удаленке в Казани выросло в 2,5 раза, а спрос — в 2,3 раза.
- Татарстан закупил 23 тысячи доз пневмококковой вакцины. По словам министра здравоохранения Татарстана Марата Садыкова, вакцинация от пневмококковой инфекции имеет особое значение в условиях пандемии коронавируса, когда у перенесших заболевание часто развивается пневмония.
- В Татарстане пройдет массовая проверка на антитела к COVID-19. Всего закуплено 50 тыс. тестов на средства, выделенные президентом РТ, результаты станут известны к 15 сентября.
- В Роспотребнадзоре Татарстана не ожидают второй волны коронавируса.
- Экс-игрок казанского «Рубина» Чико Флорес приостановил карьеру после перенесенного коронавируса.
- В Татарстане не будут тестировать учителей на коронавирусную инфекцию, как это делают в Москве.
Смерть священников
За последние сутки в России выявлено 4 676 новых случаев коронавируса, выздоровели 6 403 человека. Таким образом, число зараженных выросло до 970 865 человек, а выздоровевших — до 786 150 человек.
Зафиксировано 115 новых смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 16 683 человека.
В России на сегодняшний день проведено более 35,1 млн тестов на коронавирус, в том числе 245 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 211,2 тыс. человек.
- Минздрав РФ зарегистрировал вакцину от коронавируса центра имени Гамалеи в форме порошка для приготовления раствора для внутримышечного введения. Также ведомство выдало разрешение центру Гамалеи на проведение пострегистрационных испытаний вакцины от COVID-19.
- Главный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов заявил, что повторное заражение COVID-19 возможно из-за индивидуальных особенностей иммунной системы человека, но такие случаи крайне редки.
- Российским школам запретили собирать с классов деньги на термометры и санитайзеры.
- Компания «СК-Фармация», единый дистрибьютор лекарственных средств Казахстана, пришла к соглашению о взаимопонимании с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) по выделению гарантированного объема вакцины «Спутник V».
- На данный момент реакция человеческого организма на вакцину от коронавируса до конца не ясна, рассказал академик РАН Вадим Покровский.
- За время эпидемии коронавируса в России, Белоруссии и Казахстане после заражения умерло 29 православных священников, 17 насельников и насельниц монастырей.
- В МГУ разрабатывают вакцину, которая сможет защитить от повторного заражения коронавирусом.
Шансы на выживание пациента с коронавирусом
В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 23 903 870 человек, 819 609 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (5 779 371). На второй строчке — Бразилия (3 669 995), на третьей — Индия (3 234 474). Россия на четвертом месте (963 655, данные не обновлены), на пятом — ЮАР (613 017).
Больше всего смертей зафиксировано в США (178 524). За ними следуют Бразилия (116 580), Мексика (61 450), Индия (59 449) и Великобритания (41 535).
- В больницах Пекина впервые с начала пандемии не осталось ни одного зараженного коронавирусом.
- В Китае одобрили клинические испытания новой вакцины от коронавируса с использованием клеток насекомых.
- СМИ сообщили, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может покинуть свой пост примерно через полгода из-за проблем со здоровьем после перенесенного коронавируса. Позже он опроверг это.
- Ученые Университета Тулейн в США выяснили, что больные COVID-19 пациенты, страдающие от высокого кровяного давления, ожирения и диабета одновременно, чаще всего умирали от осложнений, вызванных инфекцией.
- Ямайская полиция проведет расследование незаконной вечеринки, которую организовал бывший бегун Усэйн Болт. После нее он заразился коронавирусом.
- Профессор медицинского факультета Университета Наварры Гильермо Мартинес де Техада заявил, что ряд регионов Испании ожидает вторая волна коронавируса.
- Ученые из Медицинского комплекса Маунт-Синай в США нашли способ определить шансы на выживание пациента с коронавирусом
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