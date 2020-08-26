Главное о коронавирусе на 26 августа: порошковая вакцина, смерти священников, ни одного больного в Пекине

Старт в Татарстане массовой проверки на антитела



За последние сутки в Татарстане подтвердились 29 новых случаев коронавируса, все контактные. Семь человек госпитализированы, 22 лечатся дома.

В Казани выявили 20 новых заболевших. Всего на 26 августа в Татарстане зарегистрировано 6 367 случаев COVID-19.

Выздоровели за весь период 5 207 человек, в том числе 43 за минувшие сутки. От COVID-19 умерли 58 человек.

В Роспотребнадзоре Татарстана рассказали, что некоторые из тех, кто отказывается надевать маску в общественных местах, носят при себе поддельные справки.

Минобрнауки Татарстана дало рекомендации по проведению школьных линеек 1 сентября — они должны проходить на открытом воздухе, между классами должна соблюдаться дистанция, а родителям обязательно находиться на мероприятии в маске.

Пострадавшие от коронавируса жители Татарстана могут обучиться на бесплатных курсах по IT-специальности. Обучение организуют в Казанском техникуме информационных технологий.



В Казани продолжает оставаться популярной удаленная работа, несмотря на снятие режима самоизоляции. По данным аналитиков «Авито. Работы», число вакансий на удаленке в Казани выросло в 2,5 раза, а спрос — в 2,3 раза.



Татарстан закупил 23 тысячи доз пневмококковой вакцины. По словам министра здравоохранения Татарстана Марата Садыкова, вакцинация от пневмококковой инфекции имеет особое значение в условиях пандемии коронавируса, когда у перенесших заболевание часто развивается пневмония.



Фото Максима Платонова

В Татарстане пройдет массовая проверка на антитела к COVID-19. Всего закуплено 50 тыс. тестов на средства, выделенные президентом РТ, результаты станут известны к 15 сентября.

В Роспотребнадзоре Татарстана не ожидают второй волны коронавируса.



Экс-игрок казанского «Рубина» Чико Флорес приостановил карьеру после перенесенного коронавируса.

В Татарстане не будут тестировать учителей на коронавирусную инфекцию, как это делают в Москве.



Смерть священников

За последние сутки в России выявлено 4 676 новых случаев коронавируса, выздоровели 6 403 человека. Таким образом, число зараженных выросло до 970 865 человек, а выздоровевших — до 786 150 человек.

Зафиксировано 115 новых смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 16 683 человека.

В России на сегодняшний день проведено более 35,1 млн тестов на коронавирус, в том числе 245 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 211,2 тыс. человек.

Минздрав РФ зарегистрировал вакцину от коронавируса центра имени Гамалеи в форме порошка для приготовления раствора для внутримышечного введения. Также ведомство выдало разрешение центру Гамалеи на проведение пострегистрационных испытаний вакцины от COVID-19.

Главный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов заявил, что повторное заражение COVID-19 возможно из-за индивидуальных особенностей иммунной системы человека, но такие случаи крайне редки.

Фото medvestnik.ru

Российским школам запретили собирать с классов деньги на термометры и санитайзеры.



Компания «СК-Фармация», единый дистрибьютор лекарственных средств Казахстана, пришла к соглашению о взаимопонимании с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) по выделению гарантированного объема вакцины «Спутник V».

На данный момент реакция человеческого организма на вакцину от коронавируса до конца не ясна, рассказал академик РАН Вадим Покровский.

За время эпидемии коронавируса в России, Белоруссии и Казахстане после заражения умерло 29 православных священников, 17 насельников и насельниц монастырей.

В МГУ разрабатывают вакцину, которая сможет защитить от повторного заражения коронавирусом.



Шансы на выживание пациента с коронавирусом

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 23 903 870 человек, 819 609 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.

По количеству заболевших на первом месте находятся США (5 779 371). На второй строчке — Бразилия (3 669 995), на третьей — Индия (3 234 474). Россия на четвертом месте (963 655, данные не обновлены), на пятом — ЮАР (613 017).

Больше всего смертей зафиксировано в США (178 524). За ними следуют Бразилия (116 580), Мексика (61 450), Индия (59 449) и Великобритания (41 535).

В больницах Пекина впервые с начала пандемии не осталось ни одного зараженного коронавирусом.

В Китае одобрили клинические испытания новой вакцины от коронавируса с использованием клеток насекомых.

Фото: flickr.com / Estonian Presidency

СМИ сообщили, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может покинуть свой пост примерно через полгода из-за проблем со здоровьем после перенесенного коронавируса. Позже он опроверг это.

Ученые Университета Тулейн в США выяснили, что больные COVID-19 пациенты, страдающие от высокого кровяного давления, ожирения и диабета одновременно, чаще всего умирали от осложнений, вызванных инфекцией.



Ямайская полиция проведет расследование незаконной вечеринки, которую организовал бывший бегун Усэйн Болт. После нее он заразился коронавирусом.

Профессор медицинского факультета Университета Наварры Гильермо Мартинес де Техада заявил, что ряд регионов Испании ожидает вторая волна коронавируса.



Ученые из Медицинского комплекса Маунт-Синай в США нашли способ определить шансы на выживание пациента с коронавирусом

Дарья Пинегина