Минобрнауки Татарстана дали рекомендации по проведению школьных линеек
Министерство образования Татарстана направило в школы республики рекомендации по организации начала нового учебного года. Среди них указано, как проводить школьные линейки на 1 сентября.
Согласно рекомендациям, праздничные линейки должны проходить на открытом воздухе. Между классами должна соблюдаться дистанция, а родителям обязательно находиться на мероприятии в маске.
В сообщении министерства указано, что руководители образовательных организаций должны соблюдать все требования и рекомендации Роспотребнадзора и Минпросвещения РФ.
Всего в списке 17 пунктов, которые должны снизить вероятность распространения коронавируса.
Ранее в татарстанском управлении Роспотребнадзора рекомендовали проводить линейку 1 сентября только для 1, 9 и 11-х классов.ОбществоОбразование Татарстан
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