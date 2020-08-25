Минобрнауки Татарстана дали рекомендации по проведению школьных линеек

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Министерство образования Татарстана направило в школы республики рекомендации по организации начала нового учебного года. Среди них указано, как проводить школьные линейки на 1 сентября.

Согласно рекомендациям, праздничные линейки должны проходить на открытом воздухе. Между классами должна соблюдаться дистанция, а родителям обязательно находиться на мероприятии в маске.

В сообщении министерства указано, что руководители образовательных организаций должны соблюдать все требования и рекомендации Роспотребнадзора и Минпросвещения РФ.

Всего в списке 17 пунктов, которые должны снизить вероятность распространения коронавируса.



Ранее в татарстанском управлении Роспотребнадзора рекомендовали проводить линейку 1 сентября только для 1, 9 и 11-х классов.