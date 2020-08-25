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Казанцы зацепились за удаленку: число вакансий выросло в 2,5 раза

15:50, 25.08.2020 3
Казанцы зацепились за удаленку: число вакансий выросло в 2,5 раза
Фото: Максим Блинов (sputnik.kg)

Зарплата на удаленке в Казани выше, чем по России

Удаленная работа среди казанцев продолжает оставаться популярной, несмотря на снятие режима самоизоляции. По данным аналитиков «Авито Работы», число вакансий на удаленке в Казани выросло в 2,5 раза, а спрос — в 2,3 раза.

В июле число вакансий с удаленным графиком по всей России выросло более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольший прирост аналитики зафиксировали в Екатеринбурге (+212%), Омске (+163%), Красноярске (+161%). В Казани этот показатель увеличился на 143%.

Прирост числа удаленных вакансий, вся Россия

Источник: «Авито Работа»

Спрос на удаленку также вырос — количество резюме с желаемым графиком «удаленная работа» и запросов контактов работодателей по удаленным вакансиям увеличилось в июле на 170%. Наиболее резкий рост пришелся на апрель (+76), когда все начали искать работу из-за приостановки работы или закрытия предприятий.

Прирост активности соискателей, связанной с удаленными вакансиями, вся Россия

Источник: «Авито Работа»

В Казани интерес соискателей к удаленной работе вырос «всего» на 126%. В других крупных городах ажиотаж был сильнее — за год спрос больше всего вырос в том же Омске (+489%), Воронеже (+437%) и Екатеринбурге (+424%).

Что касается зарплаты, то она в среднем на 5% ниже, чем в целом по российскому рынку. Казани в этом плане повезло больше — в столице Татарстана готовы платить на 2,3% больше, чем в целом по рынку.

Топ-5 сфер, где больше всего удаленных вакансий, июль 2020, вся Россия

Группа профессий

Доля вакансий с удаленкой

Средняя зарплата по удаленным вакансиям

Разница зарплаты со средней по всем графикам

Маркетинг, реклама, PR

17%

29 400

-6%

IT, интернет, телеком

7%

38 600

-7%

Управление персоналом

7%

45 500

+14%

Страхование

6%

37 600

+1%

Консультирование

6%

31 500

-4%

Эксплуатация со стороны работодателей

Период удаленной работы в России начался в конце марта из-за распространения коронавируса — многие организации, работающие непрерывно, перевели своих работников на удаленку, несмотря на указ президента России Владимира Путина о выходных. Он же поручил внимательно следить за соблюдением трудовых прав россиян, переведенных на удаленную работу, и утвердить для нее регламенты. В Минтруде позже пояснили, что работодатели вправе перевести сотрудников на удаленную работу даже без отдельного пункта в трудовом договоре.

По данным того же Минтруда России, до пандемии в России дистанционно работали около 30 тыс. человек, а сейчас таких более 5 миллионов. В целом из-за пандемии коронавируса 54% организаций в России полностью или частично перешли на удаленку. 17% опрошенных руководителей считают, что часть сотрудников их компании пока что останутся на удаленном режиме работы, а в полный переход на дистант верят только 2% респондентов.

Но у удаленки нашли и свои минусы — россияне стали жаловаться на жесткую эксплуатацию со стороны работодателей. По их словам, начало и конец рабочего дня перестали иметь четкие границы, при этом по работе стали звонить среди ночи.

Дарья Пинегина
АналитикаБизнес Татарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 16:03
    Просто на самоизоляции люди вкусили прелести удаленки, после этого возвращаться в офис не очень хочется
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  • Анонимно 16:03
    Работодателям выгодно работать с удаленными сотрудниками, особенно с самозанятыми, на крайняк - договор гпх
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  • Анонимно 16:04
    За удаленкой будущее, кстати, если бы государство развивало эту отрасль - снизилась бы потребность в детских садах для малышей
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