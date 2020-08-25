Пострадавшие от коронавируса татарстанцы смогут бесплатно обучаться по IT-специальности

Пострадавшие от коронавируса жители Татарстана могут обучиться на бесплатных курсах по IT-специальности. Обучение организуют в Казанском техникуме информационных технологий.



Всего организовано 13 курсов по направлениям: инженерный дизайн CAD, мобильная робототехника, графический дизайн, веб-дизайн и разработка, видеопроизводство, программные решения для бизнеса, информационные кабельные сети, 3D-моделирование для компьютерных игр, ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С: Предприятие 8», разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений, разработка мобильных приложений, сетевое и системное администрирование, электромонтаж.

«После завершения обучения участник курса получит документы об успешном прохождении обучения, а также паспорт компетенций, подтверждающий уровень профессиональных навыков», — сказано в сообщении Минцифры РТ.