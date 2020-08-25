Татарстан закупил 23 тысячи доз пневмококковой вакцины

Фото: Инна Серова

23 тысячи доз пневмококковой вакцины закупил Татарстан для профилактики пневмококковых инфекций, сообщил на брифинге в кабинете министров министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков. Общая стоимость закупки, в состав которой входит и вакцина, составила 60 млн рублей.

По словам Марата Садыкова, вакцинация от пневмококковой инфекции имеет особое значение в условиях пандемии коронавируса, когда у перенесших заболевание часто развивается пневмония. Прививки в первую очередь планируется сделать людям старшего поколения, входящим в группу риска, и Минздрав намерен с этой целью работать в тесном сотрудничестве с учреждениями соцзащиты.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане началась вакцинация от гриппа.