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Экс-игрок «Рубина» Чико Флорес приостановил карьеру после перенесенного коронавируса

11:13, 25.08.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Экс-игрок «Рубина» Чико Флорес приостановил карьеру после перенесенного коронавируса
Фото: vk.com/fcrk

Бывший защитник «Рубина» Чико Флорес приостановил свою футбольную карьеру, сообщают испанские СМИ со ссылкой на соцсети игрока. Месяц назад футболист «Фуэнлабрада» заболел коронавирусом и провел пять дней в больничной палате.

Флорес заявил, что пока не принял окончательного решения относительно продолжения карьеры. 33-летний защитник планирует провести некоторое время рядом со своей семьей. Он также не исключил вероятности начала тренерской деятельности.

Напомним, Флорес перешел в «Рубин» в июне 2018 года. Спустя полгода казанский клуб разорвал контракт с футболистом. Всего за «Рубин» защитник провел 8 матчей.

СпортФутбол Татарстан
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