Экс-игрок «Рубина» Чико Флорес приостановил карьеру после перенесенного коронавируса

Бывший защитник «Рубина» Чико Флорес приостановил свою футбольную карьеру, сообщают испанские СМИ со ссылкой на соцсети игрока. Месяц назад футболист «Фуэнлабрада» заболел коронавирусом и провел пять дней в больничной палате.

Флорес заявил, что пока не принял окончательного решения относительно продолжения карьеры. 33-летний защитник планирует провести некоторое время рядом со своей семьей. Он также не исключил вероятности начала тренерской деятельности.

Напомним, Флорес перешел в «Рубин» в июне 2018 года. Спустя полгода казанский клуб разорвал контракт с футболистом. Всего за «Рубин» защитник провел 8 матчей.