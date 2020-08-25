Минздрав РФ зарегистрировал вакцину центра имени Гамалеи в форме порошка

Минздрав РФ зарегистрировал вакцину центра имени Гамалеи в форме порошка. Медучреждение получило разрешение выпускать вакцину от коронавируса в форме лиофилизата — порошка для приготовления раствора для внутримышечного введения.

«Минздрав России выдал регистрационное удостоверение на вакцину «Гам-КОВИД-Вак-Лио», разработанную НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России и выпускаемую в форме лиофилизата для приготовления раствора для внутримышечного введения. Вакцина зарегистрирована «на условиях», в порядке, установленном «Постановлением правительства Российской Федерации №441», — сообщила пресс-служба Минздрава РФ.

Ранее в министерстве разрешили проводить пострегистрационные испытания вакцины.

Российская вакцина от коронавируса под названием «Спутник V» стала первым в мире препаратом для профилактики COVID-19. В ходе пострегистрационных исследований будут провакцинированы 40 тысяч добровольцев старше 18 лет. Продолжительность участия для каждого составит полгода со дня вакцинации.

