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Центру Гамалеи выдали разрешение на новые испытания вакцины от коронавируса

19:36, 25.08.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Центру Гамалеи выдали разрешение на новые испытания вакцины от коронавируса
Фото: pexels.com

Минздрав РФ выдал разрешение центру Гамалеи на проведение пострегистрационных испытаний вакцины от COVID-19.

Российская вакцина от коронавируса под названием «Спутник V» стала первым в мире препаратом для профилактики COVID-19. В ходе пострегистрационных исследований будут провакцинированы 40 тысяч добровольцев старше 18 лет. Продолжительность участия для каждого составит полгода со дня вакцинации.

Исследование будет проходить на базе нескольких государственных лечебных учреждений Москвы, передает ТАСС.

Ранее стали известны побочные эффекты российской вакцины от коронавируса.

ОбществоМедицина
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