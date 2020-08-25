Центру Гамалеи выдали разрешение на новые испытания вакцины от коронавируса
Минздрав РФ выдал разрешение центру Гамалеи на проведение пострегистрационных испытаний вакцины от COVID-19.
Российская вакцина от коронавируса под названием «Спутник V» стала первым в мире препаратом для профилактики COVID-19. В ходе пострегистрационных исследований будут провакцинированы 40 тысяч добровольцев старше 18 лет. Продолжительность участия для каждого составит полгода со дня вакцинации.
Исследование будет проходить на базе нескольких государственных лечебных учреждений Москвы, передает ТАСС.
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