В Минздраве РФ оценили риск повторного заражения коронавирусом
Повторное заражение COVID-19 возможно из-за индивидуальных особенностей иммунной системы человека, но такие случаи крайне редки, заявил главный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов.
По его словам, повторно заразиться коронавирусом возможно, если организм переболевшего человека недостаточно вырабатывает антитела, передает «РИА Новости».
Вчера глава Тувы Шолбан Кара-оол сообщил, что повторно заразился коронавирусом. Сейчас он проходит лечение в инфекционной больнице.ОбществоМедицина
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