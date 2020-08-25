В Татарстане началась вакцинация от гриппа

Фото: Инна Серова

В Татарстане началась вакцинация от гриппа, сообщил на проходящем сейчас в кабинете министров РТ брифинге министр здравоохранения РТ Марат Садыков.

— Наша задача — привить 60 процентов населения, и из них 70 процентов — это те группы населения, которые находятся в группе риска.

Марат Садыков также сообщил, что результаты массовой проверки на антитела к COVID-19 тестами, которые были закуплены в количестве 50 тыс. штук на средства, выделенные президентом РТ, станут известны к 15 сентября.

На вопрос журналистов, планируется ли массовое бесплатное тестирование населения на антитела к COVID-19, как это делается в Москве, министр ответил:

— Планируется, но мы должны понимать целесообразность этого обследования в таких масштабах, как это делается в Москве.

Ранее «Реальное время» писало, где в Казани можно пройти платное тестирование на коронавирус.