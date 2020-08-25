Роспотребнадзор Татарстана: мы не ждем вторую волну

В Роспотребнадзоре Татарстана пояснили, по каким признакам будет оцениваться, наступила ли вторая волна.

«Мы не ждем вторую волну, мы ждем подъема сезонной заболеваемости гриппом. Это мы будем фиксировать на основе нашего ежедневного мониторинга. Как только мы будем видеть, что заболеваемость гриппом превышает эпидпорог, мы сможем говорить о том, начался подъем или не начался», — ответила Авдонина.



Критический порог, при котором вводятся дополнительные мероприятия, составляет 50% и выше по сравнению с эпидпорогом.

Авдонина добавила, что на протяжении последнего ряда лет мероприятия по вакцинации позволяли минимизировать это превышение до 30—40%.

Ранее в Роспотребнадзоре Татарстана рассказали, кому сделают прививку от гриппа в первую очередь.

