Авдонина рассказала о случаях, когда казанцы без масок предъявляют липовые справки

В Роспотребнадзоре Татарстана рассказали, что некоторые из тех, кто отказывается надевать маску в общественных местах, носят при себе поддельные справки.

«На одном из объектов в городе предъявляют справки непонятного содержания о том, что человеку противопоказано ношение маски, с очень странным диагнозом — «хроническая обструктивная болезнь легких». Очень странно, с маской мы бы еще могли порассуждать, но при чем тут перчатки?» — рассуждает замруководителя Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.



Спикер напомнила, что если кто-то носит с собой справки, то на документе должно быть две печати — врача и учреждения.

«Здесь же была только врача, причем почему-то врач этот был как ИП», — добавила она.

Ранее в Роспотребнадзоре допустили, что масочный режим в республике может продлиться до конца марта 2021 года — до окончания сезонного подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ.

