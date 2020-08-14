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Главное о коронавирусе на 14 августа: шесть тысяч заболевших в Татарстане и реакция медиков на вакцину

11:00, 14.08.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Главное о коронавирусе на 14 августа: шесть тысяч заболевших в Татарстане и реакция медиков на вакцину
Фото: realnoevremya.ru

Татарстан переходит на третий этап снятия ограничений

За последние сутки в Татарстане подтвердились 30 новых случаев коронавируса, из них три — завозные, 27 — контактные. Четыре человека госпитализированы, 26 лечатся дома.

Всего на 14 августа в Татарстане зарегистрировано 6 018 случаев COVID-19.

Выздоровели за весь период 4 833 человека, в том числе 36 за минувшие сутки. Умер 51 человек.

  • Медцентр Иннополиса начал реабилитацию пациентов, перенесших COVID-19.
  • Татарстан переходит на третий этап снятия ограничений из-за коронавируса.
  • В Татарстане не подтверждают информацию о том, что люди со второй группой крови тяжелее переносят коронавирус.
  • Травмоцентр РКБ и госпиталь ветеранов войны в Казани постепенно переводят в «чистую» категорию.
  • Инфекционный стационар в Казани заработает в полном объеме после закрытия госпиталя в РКБ.

Вакцина не для беременных

За последние сутки в России выявлено 5 065 новых случаев коронавируса, выздоровели 6 568 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 912 823 человек, а выздоровевших — до 722 964 человек.

Зафиксировано 114 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 15 498 человек.

В России на сегодняшний день проведено более 31,9 млн тестов на коронавирус, в том числе 304 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 231 568 человек.

  • У вице-премьера России Юрия Трутнева подтвердился коронавирус.
  • Российская вакцина будет защищать от коронавируса минимум два года после введения.
  • ФАС России выписала штраф АО «Отисифарм» за рекламу «Арбидола», рассказывающую об эффективности препарата против нового типа коронавируса.
  • Минкультуры РФ предложил разрешить музеям массовые мероприятия численностью более 50 человек
  • В некоторых школах России с родителей школьников начали собирать деньги на покупку рециркуляторов воздуха. В Министерство просвещения направлено предложение закупать устройства за счет средств бюджета РФ.
  • Министр здравоохранения Михаил Мурашко сказал, что делать вакцину перед первой беременностью нежелательно.
  • Больше половины российских медиков заявили, что не готовы сделать прививку от коронавируса, которую создали в центре Гамалеи.
  • Минздрав России заявил, что не направлял США предложений с помощью по созданию «антиковидной» вакцины. Ранее сообщалось об отказе США от помощи России.
  • В Ассоциацию организаций по клиническим исследованиям (АОКИ), которая ранее призвала Минздрав РФ отсрочить регистрацию вакцины от коронавируса, входят фармкомпании, спонсирующие антироссийское лобби. Среди них есть сторонники санкций против РФ.

Дезинформация о коронавирусе уносит жизни

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 20 919 243 человек, 759 582 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.

По количеству заболевших на первом месте находятся США (5 249 155). На второй строчке — Бразилия (3 224 876), на третьей — Индия (2 461 190). Россия на четвертом месте (905 762), на пятом — ЮАР (572 865).

Больше всего смертей зафиксировано в США (167 113). За ними следуют Бразилия (105 463), Мексика (55 293), Индия (48 040) и Великобритания (46 791).

  • После дезинформации о способах лечения и профилактики коронавируса скончались около 800 человек, 5 867 были госпитализированы. 60 человек полностью потеряли зрение после приема метанола в качестве лекарства.
  • Среднее количество прибывающих в Турцию туристов увеличилось с 10 тысяч до почти 35 тысяч человек.
  • Туристы в Турции пожаловались на угрожающих «изоляцией» гидов: местные эксплуатируют ситуацию с коронавирусом и пользуются незнанием российских туристов о том, что можно, а что нельзя делать в другой стране.
  • Ученые из Университета Восточной Англии проанализировали течение коронавируса у пожилых людей и выявили, что общее недомогание — обычное явление среди пациентов с симптомами.
  • Вьетнам решил закупить партию российской вакцины от COVID-19.
  • Мэр турецкой провинции Конья Угур Ибрахим Алтай решил лично предупреждать граждан о необходимости соблюдения мер безопасности. Для этого он вышел в прямой эфир на большом экране одной из остановок в центре провинции.
Маргарита Головатенко
Общество Татарстан
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