Главное о коронавирусе на 14 августа: шесть тысяч заболевших в Татарстане и реакция медиков на вакцину

Татарстан переходит на третий этап снятия ограничений

За последние сутки в Татарстане подтвердились 30 новых случаев коронавируса, из них три — завозные, 27 — контактные. Четыре человека госпитализированы, 26 лечатся дома.

Всего на 14 августа в Татарстане зарегистрировано 6 018 случаев COVID-19.

Выздоровели за весь период 4 833 человека, в том числе 36 за минувшие сутки. Умер 51 человек.

Медцентр Иннополиса начал реабилитацию пациентов, перенесших COVID-19.

Татарстан переходит на третий этап снятия ограничений из-за коронавируса.



В Татарстане не подтверждают информацию о том, что люди со второй группой крови тяжелее переносят коронавирус.

Травмоцентр РКБ и госпиталь ветеранов войны в Казани постепенно переводят в «чистую» категорию.

Инфекционный стационар в Казани заработает в полном объеме после закрытия госпиталя в РКБ.

Вакцина не для беременных

За последние сутки в России выявлено 5 065 новых случаев коронавируса, выздоровели 6 568 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 912 823 человек, а выздоровевших — до 722 964 человек.

Зафиксировано 114 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 15 498 человек.



В России на сегодняшний день проведено более 31,9 млн тестов на коронавирус, в том числе 304 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 231 568 человек.



У вице-премьера России Юрия Трутнева подтвердился коронавирус.

Российская вакцина будет защищать от коронавируса минимум два года после введения.

ФАС России выписала штраф АО «Отисифарм» за рекламу «Арбидола», рассказывающую об эффективности препарата против нового типа коронавируса.

Минкультуры РФ предложил разрешить музеям массовые мероприятия численностью более 50 человек

В некоторых школах России с родителей школьников начали собирать деньги на покупку рециркуляторов воздуха. В Министерство просвещения направлено предложение закупать устройства за счет средств бюджета РФ.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сказал, что делать вакцину перед первой беременностью нежелательно.

Больше половины российских медиков заявили, что не готовы сделать прививку от коронавируса, которую создали в центре Гамалеи.

Минздрав России заявил, что не направлял США предложений с помощью по созданию «антиковидной» вакцины. Ранее сообщалось об отказе США от помощи России.

В Ассоциацию организаций по клиническим исследованиям (АОКИ), которая ранее призвала Минздрав РФ отсрочить регистрацию вакцины от коронавируса, входят фармкомпании, спонсирующие антироссийское лобби. Среди них есть сторонники санкций против РФ.

Дезинформация о коронавирусе уносит жизни

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 20 919 243 человек, 759 582 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.

По количеству заболевших на первом месте находятся США (5 249 155). На второй строчке — Бразилия (3 224 876), на третьей — Индия (2 461 190). Россия на четвертом месте (905 762), на пятом — ЮАР (572 865).



Больше всего смертей зафиксировано в США (167 113). За ними следуют Бразилия (105 463), Мексика (55 293), Индия (48 040) и Великобритания (46 791).

После дезинформации о способах лечения и профилактики коронавируса скончались около 800 человек, 5 867 были госпитализированы. 60 человек полностью потеряли зрение после приема метанола в качестве лекарства.

Среднее количество прибывающих в Турцию туристов увеличилось с 10 тысяч до почти 35 тысяч человек.

Туристы в Турции пожаловались на угрожающих «изоляцией» гидов: местные эксплуатируют ситуацию с коронавирусом и пользуются незнанием российских туристов о том, что можно, а что нельзя делать в другой стране.

Ученые из Университета Восточной Англии проанализировали течение коронавируса у пожилых людей и выявили, что общее недомогание — обычное явление среди пациентов с симптомами.

Вьетнам решил закупить партию российской вакцины от COVID-19.

Мэр турецкой провинции Конья Угур Ибрахим Алтай решил лично предупреждать граждан о необходимости соблюдения мер безопасности. Для этого он вышел в прямой эфир на большом экране одной из остановок в центре провинции.

Маргарита Головатенко