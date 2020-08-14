Главное о коронавирусе на 14 августа: шесть тысяч заболевших в Татарстане и реакция медиков на вакцину
Татарстан переходит на третий этап снятия ограничений
За последние сутки в Татарстане подтвердились 30 новых случаев коронавируса, из них три — завозные, 27 — контактные. Четыре человека госпитализированы, 26 лечатся дома.
Всего на 14 августа в Татарстане зарегистрировано 6 018 случаев COVID-19.
Выздоровели за весь период 4 833 человека, в том числе 36 за минувшие сутки. Умер 51 человек.
- Медцентр Иннополиса начал реабилитацию пациентов, перенесших COVID-19.
- Татарстан переходит на третий этап снятия ограничений из-за коронавируса.
- В Татарстане не подтверждают информацию о том, что люди со второй группой крови тяжелее переносят коронавирус.
- Травмоцентр РКБ и госпиталь ветеранов войны в Казани постепенно переводят в «чистую» категорию.
- Инфекционный стационар в Казани заработает в полном объеме после закрытия госпиталя в РКБ.
Вакцина не для беременных
За последние сутки в России выявлено 5 065 новых случаев коронавируса, выздоровели 6 568 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 912 823 человек, а выздоровевших — до 722 964 человек.
Зафиксировано 114 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 15 498 человек.
В России на сегодняшний день проведено более 31,9 млн тестов на коронавирус, в том числе 304 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 231 568 человек.
- У вице-премьера России Юрия Трутнева подтвердился коронавирус.
- Российская вакцина будет защищать от коронавируса минимум два года после введения.
- ФАС России выписала штраф АО «Отисифарм» за рекламу «Арбидола», рассказывающую об эффективности препарата против нового типа коронавируса.
- Минкультуры РФ предложил разрешить музеям массовые мероприятия численностью более 50 человек
- В некоторых школах России с родителей школьников начали собирать деньги на покупку рециркуляторов воздуха. В Министерство просвещения направлено предложение закупать устройства за счет средств бюджета РФ.
- Министр здравоохранения Михаил Мурашко сказал, что делать вакцину перед первой беременностью нежелательно.
- Больше половины российских медиков заявили, что не готовы сделать прививку от коронавируса, которую создали в центре Гамалеи.
- Минздрав России заявил, что не направлял США предложений с помощью по созданию «антиковидной» вакцины. Ранее сообщалось об отказе США от помощи России.
- В Ассоциацию организаций по клиническим исследованиям (АОКИ), которая ранее призвала Минздрав РФ отсрочить регистрацию вакцины от коронавируса, входят фармкомпании, спонсирующие антироссийское лобби. Среди них есть сторонники санкций против РФ.
Дезинформация о коронавирусе уносит жизни
В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 20 919 243 человек, 759 582 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (5 249 155). На второй строчке — Бразилия (3 224 876), на третьей — Индия (2 461 190). Россия на четвертом месте (905 762), на пятом — ЮАР (572 865).
Больше всего смертей зафиксировано в США (167 113). За ними следуют Бразилия (105 463), Мексика (55 293), Индия (48 040) и Великобритания (46 791).
- После дезинформации о способах лечения и профилактики коронавируса скончались около 800 человек, 5 867 были госпитализированы. 60 человек полностью потеряли зрение после приема метанола в качестве лекарства.
- Среднее количество прибывающих в Турцию туристов увеличилось с 10 тысяч до почти 35 тысяч человек.
- Туристы в Турции пожаловались на угрожающих «изоляцией» гидов: местные эксплуатируют ситуацию с коронавирусом и пользуются незнанием российских туристов о том, что можно, а что нельзя делать в другой стране.
- Ученые из Университета Восточной Англии проанализировали течение коронавируса у пожилых людей и выявили, что общее недомогание — обычное явление среди пациентов с симптомами.
- Вьетнам решил закупить партию российской вакцины от COVID-19.
- Мэр турецкой провинции Конья Угур Ибрахим Алтай решил лично предупреждать граждан о необходимости соблюдения мер безопасности. Для этого он вышел в прямой эфир на большом экране одной из остановок в центре провинции.
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