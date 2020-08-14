Травмоцентр РКБ и госпиталь ветеранов войны в Казани постепенно переводят в «чистую» категорию

За сутки в Татарстане выздоровели 36 человек. Всего с начала пандемии выздоровели 4 833 человека. Об этом сообщил начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

По словам спикера, за сутки изменений в системе здравоохранения нет.

«Уже вчера вскользь говорили, что готовимся к перепрофилированию стационаров из ковидных (травмоцентр РКБ и Госпиталь ветеранов войны, — прим. ред.). Чтобы их правильно открыть, надо пройти комплекс мер для перевода их в «чистую» категорию, чтобы пациенты смогли в них получать плановую помощь, как в «доковидные» времена. Очередность таких стационаров для возобновления плановой помощи будет нарастать», — сказал Жаворонков журналистам.

Напомним, что сегодня число заболевших коронавирусом в республике достигло 6 018.

