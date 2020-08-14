Минздрав РФ: перед беременностью вакцину от коронавируса делать не нужно

Министр здравоохранения Михаил Мурашко, отвечая на вопрос о влиянии вакцины от коронавируса на репродуктивное здоровье, ответил, что делать вакцину перед первой беременностью нежелательно.

Министр сказал, что данных, ограничивающих использование вакцины, нет, однако «накануне самой беременности вакцину делать не нужно», передает ТАСС.

Также он прокомментировал критику российской вакцины. По его словам, российская вакцина «выпущена на платформе, на которой уже сделано шесть продуктов». Кроме того, клинические исследования продолжатся.



Напомним, что ранее в Минздраве России сообщили, что первые партии российской вакцины против COVID-19 выпустят в течение двух недель.

