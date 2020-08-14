СМИ: США отказались от помощи России в создании вакцины от коронавируса

Власти России предлагали американским коллегам сотрудничество в разработке вакцины от коронавируса, но те отказались. Об этом сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на «российские официальные лица в Москве».

По их мнению, США сейчас не готовы к сотрудничеству из-за взаимного недоверия между государствами. Россия, как они считают, могла бы поделиться с американской стороной имеющимися данными о вакцине и разрешить производить препарат в США. Также источники уточнили, что «некоторые фармацевтические компании США заинтересованы в том, чтобы больше узнать о российской вакцине».

Источник CNN из числа американских официальных лиц сообщил, что в США крайне скептически относятся к российской вакцине и не намерены ее применять.

Ранее 12 августа в Минздраве России сообщили, что первые партии российской вакцины против COVID-19 выпустят в течение двух недель. Производство в первую очередь будет ориентировано на внутренний рынок.