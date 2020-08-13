Российская вакцина будет защищать от коронавируса минимум два года после введения

Защитное действие российской вакцины от COVID-19 сохранится в течение как минимум двух лет после ее введения. Об этом сообщил в интервью каналу «Россия 24» глава национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Время действия вакцины, ее защитные свойства будут продолжаться не в течение короткого срока, полгода-год, а минимум в течение двух лет», — заявил он.

Также Гинцбург отметил, что реакция других стран на регистрацию российской вакцины совершенно нормальная и наивно ждать от них положительной реакции. «Подумайте, если с помощью российской вакцины конкретные люди, конкретные фирмы лишаются многих миллиардов долларов, ну какую вы реакцию хотите увидеть?» — сказал он.

Напомним, что ранее в Минздраве России сообщили, что первые партии российской вакцины против COVID-19 выпустят в течение двух недель. Производство в первую очередь будет ориентировано на внутренний рынок

