Инфекционный стационар в Казани заработает в полном объеме после закрытия госпиталя в РКБ

Новый инфекционный стационар, который был открыт на этой неделе, проходит переходный период. Об этом сообщил начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.



По словам спикера, в Центральном округе работают два провизорных госпиталя: РКБ и инфекционная больница. Когда в РКБ госпиталь будет закрыт, в инфекционной больнице система заработает в полном объеме.



Ранее сообщалось, что крупные больницы Татарстана будут постепенно возвращаться к плановому режиму.

