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Инфекционный стационар в Казани заработает в полном объеме после закрытия госпиталя в РКБ

10:45, 14.08.2020
Инфекционный стационар в Казани заработает в полном объеме после закрытия госпиталя в РКБ
Фото: realnoevremya.ru

Новый инфекционный стационар, который был открыт на этой неделе, проходит переходный период. Об этом сообщил начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

По словам спикера, в Центральном округе работают два провизорных госпиталя: РКБ и инфекционная больница. Когда в РКБ госпиталь будет закрыт, в инфекционной больнице система заработает в полном объеме.

Ранее сообщалось, что крупные больницы Татарстана будут постепенно возвращаться к плановому режиму.

Общество Татарстан
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