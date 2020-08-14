Татарстан переходит на третий этап снятия ограничений из-за коронавируса

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Татарстан переходит на третий этап снятия ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавируса. Об этом заявила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.



«Мы согласовали переход на третий этап. На сегодня нами подготовлено обращение о снятии ограничений, на данный момент оно на согласовании в правительстве республики», — сказал она, отметив, что теперь остается ждать постановления.

При этом в РТ даже после выхода документа сохранится запрет на курение кальянов в кафе, работу ночных клубов, детских комнат. Также сохранятся самоизоляция для пожилых и масочный режим.



Пока что предлагается открыть театры, кинотеатры, цирки и аквапарки в помещении — у всех наполняемость должна быть не более 50%.

Все объекты будут должны выполнить ряд мероприятий, которые расписаны в рекомендациях РПН. Обязательно перед открытием должна пройти генуборка, проверка систем вентиляции. Также необходимы наличие дозаторов с антисептиками в местах общего пользования, входной контроль сотрудников с термометрией. Посетители должны быть в масках, а рассадка — максимально разобщенная. Нужно и удлинение времени между сеансами, чтобы провести влажную уборку с дезинфекцией поверхностей.

Вчера Авдонина заявила, что Татарстан уже близок к введению третьего этапа снятия «ковидных» ограничений.